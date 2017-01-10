В Росгвардии опровергли слухи о планах запретить травматическое оружие

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Росгвардии опровергли сообщения о планах запрета оборота травматического оружия.
"Инициативы о запрете оборота травматического оружия Росгвардией не разрабатывались и не вносились", - написал советник главкома Росгвардии Александр Хинштейн в своем твиттере.
Инициативы о запрете оборота травматического оружия Росгвардией не разрабатывались и не вносились. https://t.co/2WE2v7Wx35— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 10 января 2017 г.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на экспертов в Росгвардии сообщили, что готовятся предложения для изменений в российском оружейном законодательстве. В том числе, о возможном запрете в России продажи так называемого травматического оружия.