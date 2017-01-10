Закрытая из-за тумана Керченская переправа возобновила работу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив, разделяющий Крымский полуостров и материковую часть России, возобновлено во вторник вечером после простоя из-за тумана.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - сообщила "Морская дирекция" - компания-оператор переправы.
Она закрылась после 17:00 по московскому времени.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между Крымом и "материковой" Россией. Паромы в 2016 году перевезли более шести миллионов человек.