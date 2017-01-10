Для перспективного вертолета "Минога" создали умную систему связи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новая система связи, разработанная для перспективного морского вертолета "Минога", позволит полностью интегрировать его в автоматизированные системы управления боем. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Это "умное железо" с перепрограммируемой платформой, которая без участия человека тестирует себя, настраивает оптимальные режимы связи, обеспечивает передачу не только голоса, но и видео, данных РЛС и навигации", - сказал представитель ОПК.

По его данным в комплексе используются широкополосные каналы радиосвязи, новые методы борьбы с помехами и способы защиты информации.

Перспективный вертолет морской авиации "Минога" разрабатывается на смену многоцелевому Ка-27. Сейчас проект находится на стадии технического проектирования, прорабатывается общая компоновка вертолета, различные узлы и механизмы.