Скончался эколог и политик Алексей Яблоков

В ходе заседания суда Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде Подробнее

Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 мая

Истцы намерены обжаловать в Страсбургском суде решения российских судов по заведенным против них уголовным делам Подробнее

Навальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера Кунгурова

В правительстве Петербурга заверяют, что храм сохранит музейную функцию Подробнее

10 января 12:15

Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"

По словам депутата Лугового, интриги было бы больше, если бы его внесли в "список Макларена", в котором фигурируют якобы употреблявшие допинг российские спортсмены Подробнее

10 января 11:57

В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования и перегруза Подробнее

10 января 11:07

Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"

В ведомстве заявили, что вероятность существования таких войск равна 50%: может, они есть, а может, их и нет Подробнее

10 января 09:46

"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"

По информации издания, производящий "Ярсы" Московский институт теплотехники попросил "Ростех" организовать дублирующее производство гидравлических систем для пусковых установок Подробнее

10 января 09:04

Главными табу в разговорах в российских семьях оказались секс и смерть

Почти половина участников опроса, проведенного социологами "Левада-Центра" заявили, что в их семьях нет запретных тем Подробнее

9 января 19:33

Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики