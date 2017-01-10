Скончался эколог и политик Алексей Яблоков

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Член федерального политкомитета "Яблока", член-корреспондент РАН эколог Алексей Яблоков скончался на 84-м году жизни, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
"Алексей Яблоков умер после продолжительной болезни", - сказал Яковлев "Интерфаксу".
А.Яблоков родился 3 октября 1933 года. В 1988-1991 годах был основателем и председателем Гринпис-СССР.
В 1992-1993 являлся председателем Совета по экологической политике при президенте РФ. В 2005 году стал председателем партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия"), после объединения партий - членом политкомитета, лидером экологической фракции "Яблока".