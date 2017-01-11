Жертвами ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине стали пять человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авария с участием машины скорой помощи и грузовика произошла рано утром в среду на трассе Южно-Сахалинск - Оха в Макаровском районе Сахалина, погибли пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении ГИБДД.

"Около 8 утра местного времени в среду произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи, который перевозил двух пациентов из Поронайской центральной районной больницы в Южно-Сахалинск, с автомобилем Isuzu Elf", - сказал собеседник агентства.

От удара автомобиль скорой помощи загорелся.

По предварительным данным, погибли оба пациента, родственник одного из них, водители скорой помощи и грузовика. Медсестра, которая также сопровождала пациентов, получила травмы и госпитализирована в Макаровскую центральную районную больницу.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Макаровского ОГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В свою очередь, в пресс-службе областного Минздрава сообщили, что ДТП произошло с участием автомобиля скорой помощи и двух грузовиков. Медсестре и водителю одного из грузовиков удалось выжить, их доставили в Макаровскую ЦРБ, где им была оказана вся необходимая помощь.

В пресс-службе Минздрава также уточнили, что скорая помощь врезалась в стоящий на дороге грузовик, у которого не были включены габаритные огни, ДТП произошло в темное время суток. На место происшествия выехал губернатор региона Олег Кожемяко и руководство областного Минздрава.