Летчики-истребители в Приморье провели учебные воздушные бои

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Истребители Су-35С Приморского авиаполка впервые в этом году провели воздушные бои в небе над заливом Петра Великого, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника", - рассказал Матвеев

Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

По словам Матвеева, при выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Учебно-тренировочные полеты проходили, как над акваторией залива Петра Великого, так и с привязкой к местности над Амурским заливом.

По материалам объективного контроля задачи по перехвату "самолетов-нарушителей" экипажи выполнили успешно.

Приморский истребительный авиационный полк в марте 2016 года был укомплектован многоцелевыми сверхманевренными истребителями Су-35С поколения "4++".