В Красноярске завели дело по факту поджога дверей в храм

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту поджога в декабре прошлого года дверей храма Рождества Христова в Кировском районе Красноярска, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Дело заведено по статье о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества, которая предполагает до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что во время поджога храм был закрыт, богослужение в нем не велось. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вечером 14 декабря 49-летний ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью красноярец в состоянии алкогольного опьянения поджег центральный вход в храм. Мужчину задержали дежурившие в храме сотрудники ЧОП и передали полицейским. В результате поджога сильно обгорела дверь. Пострадавших не было.

В полиции мужчина пояснил, что хотел попасть на службу, однако работники церкви его не пустили.

Храма Рождества Христова вместимостью более тысячи человек - самый крупный в городе. В сентябре 2012 года его освятил патриарх Кирилл.