Четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС РФ в 2017 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Четыре системы ПВО С-400 "Триумф" поступят в Воздушно-космические войска РФ в этом году, сообщили в среду "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С400 "Триумф". Еще четыре ЗРС С400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того в Минобороны рассказали, что в Подмосковье в среду на боевое дежурство заступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400. "Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России", - сказали в пресс-службе ведомства.

"Новая зенитная ракетная система С-400 "Триумф" в декабре прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя", - сказали в Минобороны РФ.