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В Сочи появилась "комната гнева"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комната психологической разгрузки открылась в Хостинском районе Сочи, сообщили агентству "Интерфакс" организаторы в среду.

"Комната гнева" - это шанс выплеснуть свою отрицательную энергию, побушевать и поистерить вволю", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в комнате гнева" можно побить посуду, телевизор, разломать пару шкафов в цивилизованных и безопасных условиях".

"Если вы чувствуете, что следующий семейный скандал не закончится без битья посуды, - приходите лучше к нам и отведите душу без ущерба для вашего имущества и психики окружающих, вдали от посторонних взглядов. Ведь у нас за стремление бить и ломать никто не осуждает", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "комната ярости - это новое радикальное движение в области психологической разгрузки, которая помогает лучше, чем недельный запой, и уж точно лучше, чем избиение резиновой куклы с лицом начальника".

"В комнату гнева" можно принести свой ненужный скарб и там его уничтожить, разбить или побить. А можно выплеснуть гнев, заплатив за предлагаемую утварь от 300 до 3 тысяч рублей", - уточнил собеседник агентства.

Вход в "комнату гнева" разрешается лицам старше 18 лет.

Теги: Сочи
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