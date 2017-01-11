Аэропорт Мурманска закрыли из-за снегопада

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Мурманск" временно закрыт из-за неблагоприятных метеорологических условий, сообщили "Интерфаксу" в воздушной гавани.

"Снегопад не прекращается, аэропорт закрыт на расчистку взлетно-посадочной полосы", - сообщили в справочной службе.

Согласно онлайн-табло, задерживаются два рейса в Мурманск из Архангельска авиакомпаний "Псковавиа" и "Аэрофлот" . Также перенесено время вылета двух самолетов в Москву "Нордавиа" и "Аэрофлота" и обратного рейса "Псковавиа" в Архангельск. Задержка составит от двух до пяти часов.