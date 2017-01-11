Минобрнауки выделит почти 3 млрд руб. на реализацию научных проектов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки России профинансирует в этом году более 440 научных проектов российских университетов на сумму почти в 3 млрд. рублей, сообщает пресс-служба министерства.

"Определены победители конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Отмечается, что из 2,5 тыс. заявок в министерстве отобрали 125 вузов, которые получат деньги на реализацию 444 своих научных проектов. "На поддержку всех проектов выделено 2,9 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Полный список проектов, которые будут поддержаны в этом году в рамках госзадания, опубликован на официальном сайте министерства.

Подчеркивается, что все проекты нацелены на развитие исследований в области физики и химии, разработки инновационного программного обеспечения, нейроуправляемой робототехники и др.