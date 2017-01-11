Глава Минздрава назвала нынешние новогодние праздники спокойными для медиков

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нынешние новогодние праздники прошли для медиков гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Отвечая на вопросы журналистов, министр отметила, что Минздрав "особенно внимательно вел мониторинг ситуации с предоставлением обезболивающих и с оказанием экстренной медицинской помощи".

"За все праздники у нас было несколько сигналов о проблемах с получением наркотических обезболивающих, но они все решались не более, чем в течение трех часов с момента обращения по всем регионам. Ни одной ситуации, которая имела бы осложнения, не было", - заявил Скворцова.