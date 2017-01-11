Новый посол Израиля приступил к работе в Москве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новый посол Израиля в Москве Гарри Корен приступил к своим обязанностям в российской столице и уже провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым, сообщил "Интерфаксу" в среду глава пресс-службы посольства Израиля в РФ Алекс Кагальский.

По его словам, до назначения в Москву Корен был послом Израиля в Чехии. До этого он занимал пост директора департамента координации и советника генерального директора МИД Израиля.

Вместе с тем, как отметил Кагальский, это не первая командировка Корена в Москву. Он уже приезжал в российскую столицу в 1991-1994 годах в должности первого секретаря посольства Государства Израиль.

В разное время Корен был послом в Латвии и Литве, а также занимал пост советника постоянного представительства при ООН в Женеве. Русский язык для нового посла является родным, как отметили в дипмиссии. Кроме того, Корен говорит на иврите, английском, французском, латышском, и чешском.

Предшественником нового посла был Цви Хейфец.