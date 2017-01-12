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Россия возобновила уничтожение химоружия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия возобновила процесс ликвидации отравляющих веществ, сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

"С 12 января 2017 года в Российской Федерации возобновился процесс уничтожения боевых отравляющих веществ на последнем объекте в посёлке Кизнер Удмуртской Республики", - сказал Капашин.

По его словам, к этому дню уничтожено 96,4% запасов химического оружия, имевшегося в стране, "что составляет 38 528 тонн отравляющих веществ".

Шесть из семи созданных в РФ объектов по уничтожению химоружия, отметил Капашин, полностью справились со своими задачами.

"Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте "Кизнер". Он был введен в эксплуатацию последним и функционирует в общей сложности три года. На этом объекте уничтожено 75% хранившегося здесь химического оружия", - сказал генерал.

Шесть объектов, завершивших работы по основному предназначению, выводятся из эксплуатации.

"Оборудование, здания и территории, напрямую соприкасавшиеся с отравляющими веществами, приводятся в безопасное состояние. После получения сертификатов о том, что объекты полностью отвечают требованиям безопасности, на них будут организованы новые производства", - сказал собеседник агентства.

Теги: Россия
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