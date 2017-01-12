Ледяная библиотека с книгами по три метра в высоту появится на Байкале

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мастера по резке льда около горнолыжного курорта на юге Байкала создадут скульптуру "Ледяная библиотека чудес", сообщил главный архитектор проекта Павел Санников на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс" в Иркутске.

"Это будет 420 ледяных книг в развернутом виде, вес каждой - 480 кг, высота книги - 3 метра. Все книги будут поставлены в круг, его внешний диаметр составит 30 метров", - сказал он. На страницах каждой книги мастера намерены нанести тексты - мечты жителей России, Франции, Китая. Поделиться своей мечтой сейчас может любой человек на специальном сайте и в соцсетях. Самые оригинальные из них попадут в "Ледяную библиотеку чудес".

Как уточнил глава туроператора "Гранд Байкал" Виктор Григоров, у россиян и иностранцев довольно разные мечты. Соотечественники мечтают о путешествиях и семье, а, к примеру, китайцы о том, чтобы стать космонавтом и открыть новые миры.

Мастера по резке льда начнут свою работу с 16 января, к 4 февраля "библиотека чудес" будет готова. Организаторы обещают вмонтировать в ледяные книги подсветку, чтобы облегчить ее осмотр вечером.