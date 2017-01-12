Режим ЧС введен в хабаровском Бикине из-за прорыва канализации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в хабаровском Бикине после порыва на канализационном коллекторе, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" глава города Владимир Березовский.

"Есть утечка канализационных стоков. Угрозы подтопления нет, попадания стоков в водозаборные сооружения нет, поскольку они расположены выше по течению", - сказал Тимофеев.

Как уточнил агентству в администрации Бикинского района, порыв на канализационном коллекторе произошел на окраине города возле реки Низинная.

"В настоящее время принимаются меры по устранению порыва. На месте работают специалисты эксплуатирующей организации - "Водоканал-Транзит". Для жителей организован подвоз воды", - добавил Березовский.

В свою очередь в прокуратуре Хабаровского края агентству сообщили, что проводится проверка, для оценки причиненного экологии ущерба привлечены специалисты Росприроднадзора.