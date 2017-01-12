В Кировской области спасли одинокого годовалого медвежонка

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники охотничьей базы в Оричевском районе Кировской области приютили на зиму медвежонка, найденного накануне Нового года, сообщает региональное министерство охраны окружающей среды в четверг.

По данным министерства, 28 декабря житель поселка Опарино обнаружил детеныша медведя, который бродил около автодороги.

Инспекторы по охране диких животных совместно с охотниками на снегоходе обследовали территорию, где был найден малыш. "Выяснилось, что детеныш, возраст которого около года, пришел один со стороны республики Коми, следов медведицы обнаружено не было", - сообщили в министерстве.

Оставить медвежонка в лесу значило бы обречь его на гибель, так как в это время года животному крайне сложно найти пропитание. Кроме того, он мог напугать или ранить местных жителей, а также погибнуть от нападения собак. Поэтому было принято решение поймать медвежонка и поместить его в вольер.

После поимки малыш был осмотрен в ветлечебнице. По словам ветеринаров, животное здорово, но очень ослаблено.

"Чтобы обеспечить медвежонку благополучную зимовку, была выбрана охотничья база близ поселка Зенгино Оричевского района, на которой имеются все условия для его содержания. Мы не исключаем, что животное будет выпущено весной на волю, но это возможно только при условии ограничения контакта животного с человеком, поэтому медвежонка и разместили в удаленном месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве одного из вариантов рассматривается отправка подросшего медвежонка в зоопарк. По информации сотрудников охотбазы, уход за медвежонком хороший, для этого даже выделен специальный работник.

"Детеныш стал активно питаться, корма даем разнообразные: смешанные, но в основном рыбу. На Новый год даже тортом угостили. Шерсть медвежонка стала пышной и блестящей. Агрессии он не проявляет, ведет себя активно, стал игривым", - говорится в сообщении.