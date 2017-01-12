В резиденции воеводы в Тобольске студентов из США научат ткать нить из крапивы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники историко-архитектурного музея-заповедника в Тобольске разработали интерактивную экскурсионную программу для студентов из США, сообщается в четверг на сайте музея. "К нам обратились из университета Нью-Йорка с конкретной просьбой - разработать содержательную программу пребывания американских студентов в нашем городе, и мы без промедления приступили к решению этой задачи", - приводятся в пресс-релизе слова сотрудницы музея-заповедника Екатерины Лезневой.

В результате была разработана экскурсионная программа, рассчитанная на семь дней, во время которой студенты смогут познакомиться с главными достопримечательностями Тобольска и его окрестностей. Кроме того, студенты побывают на занятиях в резиденции сибирского воеводы, поучаствуют в мастер-классах по изготовлению крапивной нити и обучению гончарному ремеслу, а также в популярном среди туристов квесте "Побег из Тюремного замка".

"Американские студенты смогут также подняться по легендарной лестнице Прямского взвоза, посетить Музей уникальных книг и редких изданий, познакомиться с новыми проектам Тобольского пединститута им. Менделеева", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, что в новогодние праздники Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник посетили более 13 тыс. человек из 28 российских городов.