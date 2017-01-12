Путин одобрил кандидатуру нового главы Адыгеи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуру Мурата Кумпилова на пост главы Адыгеи, которого главе государства представил нынешний руководитель республики Аслан Тхакушинов.

Тхакушинов сказал, что рекомендует "Мурата Каральбиевича как человека очень ответственного, очень грамотного".

"Человек вы опытный, надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать. Желаю вам успехов", - сказал президент на встрече с Тхакушиновым и Кумпиловым.

Обращаясь к Кумпилову, Путин выразил уверенность, что говорить ему про республику ничего не нужно. "Сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми", - сказал глава государства.

Кумпилов поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал: "Приложу все силы к выполнению всех ваших поручений, указов". При этом он отметил, что "приоритет, конечно, - социально-экономическое развитие, качество жизни населения".

Кумпилов добавил, что "команда сформирована - это коллеги, с которыми мы отработали уже 8-9 лет". "Людей знаем, проблемы знаем, сконцентрируемся, будем работать", - пообещал он.