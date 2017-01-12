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Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис за его возможности

Суд установил, что ресурс предоставляет пользователям возможность доступа к сайтам с запрещенными материалами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис Hideme.ru, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, сервис заблокирован по решению Бузулукского районного суда Оренбургской области, который установил, что ресурс предоставляет пользователям возможность доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы. Информация, распространяемая посредством Hideme.ru, признана судом запрещенной в РФ. Иск в суд был подан прокуратурой.

VPN-сервис Hideme.ru попал под блокировку несмотря на исполнение требования Роскомнадзора об удалении формы так называемого "анонимайзера", то есть специальной программы, позволяющей открывать ранее заблокированные интернет-ресурсы, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в России. Он уточнил, что сайт переехал на новый домен и сменил название.

Как заявлял ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство считает бесперспективной борьбу со средствами доступа к заблокированным сайтам. По его словам, этими системами обхода блокировок пользуется не более 5-7% граждан и задача ведомства - блокировать действительно негативную информацию.

По мнению Ампелонского, органы прокуратуры продолжат обращаться с исками о блокировке VPN-сервисов и в 2017 году. "Мы же в свою очередь будем исполнять вступившие в силу решения судов в том виде, в котором они написаны. Будет там требование к нам выявлять и блокировать "зеркала" - будем выявлять и блокировать", - сказал он.

С помощью Hideme.ru и аналогичных сервисов пользователи могут сохранять анонимность при посещении сайтов, ведении блогов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, а также при работе с другими приложениями. Представитель Hideme.ru называет сервис крупнейшим в Восточной Европе.

Теги: Роскомнадзор
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