Нарколога с пистолетом задержали по подозрению в краже из нижегородского ТЦ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали в одном из торговых центров Нижнего Новгорода 47-летнего местного жителя, вооруженного пистолетом ТТ. Региональное управление Росгвардии сообщает, что задержанный пытался похитить из магазина продукты.

"Гражданин представился врачом-наркологом. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен самозарядный пистолет ТТ 1938 года выпуска. К кобуре с оружием были прикреплены два чехла с магазинами, в которых находилось 16 боевых патронов", - говорится в сообщении.

Несостоявшийся вор пояснил, что пистолет принадлежал его отцу, однако не смог ответить на вопрос, зачем взял с собой оружие в магазин. Подозреваемый передан сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.