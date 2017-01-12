Самолет fly dubai вынужденно сел в Челябинске из-за технических неполадок

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании fly dubai, следовавший рейсом "Дубай-Екатеринбург", совершил вынужденную посадку в аэропорту "Баландино" (Челябинск), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Воздушное судно вынужденно приземлилось на запасном аэродроме в Челябинске", - сказал собеседник агентства.

Тем временем пресс-секретарь аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург) Дмитрий Тюхтин подтвердил агентству факт приземления самолета авиакомпании fly dubai летевшего из Дубая в Екатеринбург, в аэропорту Челябинска.

"Командир воздушного судна сообщил в Кольцово, что у него технические неполадки на борту, и он будет приземляться в Челябинске, поскольку там более благоприятные условия", - сказал он, добавив, что самолет приземлился благополучно.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово самолет прибыл в Челябинск в 19:35 по местному времени (17:35 по Москве) четверга. Ожидается отправление в 20:00 (18:00 мск). Прибытие в Екатеринбург ожидается в 20:30 (18:30 по Москве).