Многодетный отец из Владимирской области погиб во время занятий алхимией

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя города Меленки Владимирской области, пытавшегося в домашних условиях изготовить золото, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, накануне вечером 30-летний мужчина на своей кухне решил провести химический опыт по изготовлению сплава золота. Реактивы для этого он приобрел заранее, прочитав "рецепт" в Интернете. Во время проведения химической реакции произошел хлопок, в результате которого мужчина получил серьезные травмы. Он скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Мужчина вместе со своей супругой воспитывал троих детей, младшему из который исполнился 1 месяц. По результатам проводимой проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.