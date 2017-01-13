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СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросили президента Владимира Путины выделить дополнительные деньги на жилье для своих сотрудников, сообщил в пятницу "Коммерсант".

Прокуратура оценила потребности почти в 19 миллиардов рублей, СКР - в 7,6 миллиарда. У ведомств примерно одинаковое количество сотрудников, претендующих на квартиры, около 3,5 тысячи человек, но в прокуратуре рассчитывают норму на семью из трех человек, а в СКР на одиночек.

Сейчас сотрудникам обоих ведомств предоставляют, как правило, служебное жилье, которое нужно сдавать при увольнении. В законе прописана процедура приобретения служебных квартир в собственность, но она "почти не работает". Поэтому Чайка и Бастрыкин написали обращение, попросив "усовершенствовать обеспечение прокуроров и следователей жилыми помещениями".

Обращение прокуроров и следователей переадресовали в Минстрой и Минфин.

Теги: СКР, Генпрокуратура, Александр Бастрыкин, Юрий Чайка, Минфин, Минстрой
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