Суд в Новосибирске вынес приговор полицейскому за избиение задержанного до смерти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Сергею Коломойцу, сообщило СУ СКР по региону.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п."а,в" ч.3 ст. 286 (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что днем 8 августа 2015 года сотрудники патрульно-постовой службы доставили в один из районных отделов УМВД России по Новосибирску 46-летниего мужчину с целью проверки на причастность к совершению преступления.

После доставления мужчина был препровожден в кабинет, где с ним проводил проверочные мероприятия оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Коломоец. Вечером того же дня бригадой "скорой помощи" потерпевший из отдела полиции с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался.

"По заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. По подозрению в совершении преступления сотрудник уголовного розыска, проводивший проверочные мероприятия с потерпевшим, был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия причастность 46-летнего потерпевшего, доставленного в отдел полиции, к совершению каких-либо преступлений не установлена.

Приговором суда С.Коломойцу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.