В Крыму начал боевое дежурство оснащенный системой ПВО С-400 полк

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

"Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны", - привела пресс-служба слова командующего четвертой армией ВВС и ПВО Виктора Севостьянова.

В ней добавили, что система ПВО С-400 "Триумф" поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.