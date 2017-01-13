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В Томске возбудили дело после ЧП с заблудившимися в лесу школьниками

Дети с учителем сбились с лыжни во время урока физкультуры и провели шесть часов на морозе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Томской области возбудили уголовное дело после проверки информации о десяти школьниках, заблудившихся в лесу с учителем во время урока физкультуры в поселке Кисловка, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, утром 12 января десять учеников четвертого класса школы поселка Кисловка во время урока физкультуры заблудились в лесу, сбившись с лыжни. Местные жители обнаружили их спустя шесть часов, дети и учитель были госпитализированы в медицинские учреждения Томска. Как сообщалось, шестерых школьников оценивалось как средней степени тяжести, остальные были в удовлетворительном состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи осматривают места происшествия, изымают документацию в школе Кисловки, допрашивают свидетелей, по делу уже назначены судебные медэкспертизы.

По состоянию на утро пятницы, в больницах остаются восемь детей, у которых диагностированы легкое переохлаждение и легкие обморожения. Наиболее пострадавшую школьницу, которая помогала одноклассникам не увязнуть в сугробах, перевели из реанимации в общее отделение.

Власти региона уже решили уволить директора кисловской школы.

Теги: Томская область, СКР, Кисловка
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