Пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова оставили под стражей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд признал законным продление ареста до конца марта пятерым обвиняемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, апелляционная инстанция МОВС отклонила жалобу адвоката фигуранта Хамзата Бахаева.

В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу в Московском окружном военном суде, свои доказательства присяжным представляют подсудимые и их защита.

На скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова находятся пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Бахаев. Уголовное дело рассматривает военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления Дадаев служил в батальоне "Север" ВВ МВД РФ.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по найму) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Как сообщалось, уголовное дело в отношении Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова. Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.