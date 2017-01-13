Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Андрей Луговой высказался за то, чтобы приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их использование, в частности, для вербовки в террористические организации.

"Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие "горячие точки", - заявил Луговой в пятницу на заседании Госдумы в ходе дискуссии по законопроекту об онлайн-кинотеатрах.

В пятницу Дума приняла законопроект в первом чтении. Инициативу внесли первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев и член комитета по безопасности Андрей Луговой. Согласно проекту закона, доля иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%.

В связи с этим Луговой отметил, что на сегодняшний день есть сервисы, объем пользователей, которых превышает 100 тыс. "Не пройдет и года, я вас уверяю, и некоторые пользователя будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, а это значит, что они становятся СМИ с влиянием на целые субъекты, вообще на всю страну", - сказал депутат.

Он объяснил, что на сегодняшний день нет намерений приравнять аудиовизуальные сервисы к СМИ. "Потому что если мы откроем этот ящик Пандоры, тогда другая история получится, тогда масса других изменений в законы надо вносить", - отметил Луговой.

"В аудиовизуальных сервисах существует вертикаль принятия решений: сегодня мы разместим вот этот фильм, завтра вот этот, и будем размещать вот ту рекламу или иную рекламу. Реклама - это двигатель не только экономического прогресса, но и принятия соответствующих политических решений", - утверждал депутат.