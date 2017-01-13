Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
В России

СКР заинтересовался червивыми конфетами в подарках для иркутских детей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о закупке некачественных новогодних подарков для детей министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

"Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних сладких наборов для детей из социально незащищенных семей в 2016 году", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в региональное управление Роспотребнадзора в декабре 2016 года поступили две жалобы на качество новогодних подарков для детей, распространяемых по линии министерства соцразвития области. В одном случае речь шла о червивых конфетах, в другом - о конфетах с плесенью. По обоим фактам проводится проверка.

По данным облправительства, поступило три жалобы на качество новогодних подарков, одна из которых была направлена в региональный Роспотребнадзор 22 декабря 2016 по электронной почте. К ней прилагались фотографии некачественных конфет, в которых были черви. Сам якобы испорченный подарок для проверки не предоставлялся. Заявительница утверждает, что сфотографировала конфеты, отправила по электронной почте в Роспотребнадзор, а упаковку и товар выбросила. Поставщик уже передал всем заявителям новые подарки.

По данным министерства социального развития региона, всего в результате конкурсных процедур на средства областного бюджета было закуплено 17 тыс. 620 новогодних подарков. Еще более 80 тыс. подарков для детей льготных категорий накануне Нового года было приобретено за счет муниципалитетов и благотворительных организаций.

Теги: Иркутская область, СКР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономикиПодробнее
МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
Название банка пресс-служба ведомства не уточняетПодробнее
Готовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадокГотовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадок
Ранее сообщалось, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту "Прогресс", будет также замененПодробнее
Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГосдумеЗаконопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме
Согласно документу, доля иностранных владельцев в уставном капитале онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%Подробнее
Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбищеЕлизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище
Глава "Справедливой помощи", которая оказывала поддержку умирающим больным и бездомным, а также пострадавшим в конфликтах на Украине и в Сирии, погибла при крушении Ту-154 под СочиПодробнее
На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"
Следователи установили личности мужчины и женщины, которые на своем автомобиле перегородили дорогу медикамПодробнее
После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"
Для замены ступень отправят в Самару на завод-изготовительПодробнее
Минэкономразвития предложило скопировать рунетМинэкономразвития предложило скопировать рунет
Резервное копирование трафика поможет восстановить систему в случае атаки извнеПодробнее
Кремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии КиеваКремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии Киева
Киев обвинил телеканал в непризнании территориальной целостности УкраиныПодробнее
В 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФВ 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФ
На 1 января в колониях и СИЗО сидели 630 тысяч арестантовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.Культура"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней
Организация зоозащитников PETA стала акционером Louis Vuitton
ФАС не нашла у Visa и MasterCard злоупотреблений доминирующим положением
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
Уголовное дело возбудили в Уфе после видео с ползущей на рентген пациенткой
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи