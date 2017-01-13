СКР заинтересовался червивыми конфетами в подарках для иркутских детей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о закупке некачественных новогодних подарков для детей министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

"Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних сладких наборов для детей из социально незащищенных семей в 2016 году", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в региональное управление Роспотребнадзора в декабре 2016 года поступили две жалобы на качество новогодних подарков для детей, распространяемых по линии министерства соцразвития области. В одном случае речь шла о червивых конфетах, в другом - о конфетах с плесенью. По обоим фактам проводится проверка.

По данным облправительства, поступило три жалобы на качество новогодних подарков, одна из которых была направлена в региональный Роспотребнадзор 22 декабря 2016 по электронной почте. К ней прилагались фотографии некачественных конфет, в которых были черви. Сам якобы испорченный подарок для проверки не предоставлялся. Заявительница утверждает, что сфотографировала конфеты, отправила по электронной почте в Роспотребнадзор, а упаковку и товар выбросила. Поставщик уже передал всем заявителям новые подарки.

По данным министерства социального развития региона, всего в результате конкурсных процедур на средства областного бюджета было закуплено 17 тыс. 620 новогодних подарков. Еще более 80 тыс. подарков для детей льготных категорий накануне Нового года было приобретено за счет муниципалитетов и благотворительных организаций.