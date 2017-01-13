Не говорящий по-русски исландец стал поклонником проповедей патриарха Кирилла

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Богородский Антоний рассказал, что его знакомый исландец, не владеющий русским языком, является большим поклонником патриарха.

"Вот совсем недавно я был в Исландии и встречался с одним человеком, исландцем, и он сказал мне, что он не знает ни одного слова на русском, но каждую субботу слушает передачу "Слово пастыря", в интернете с удовольствием слушает проповеди патриарха Кирилла, в которых он сам ни слова не понимает, но чувствует какую-то особенную силу, которая от этих слов исходит", - сказал он в пятницу в Москве на презентации книги "Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года".

Епископ Антоний также рассказал, что по долгу своего послушания очень часто посещает зарубежные приходы, расположенные в самых разных уголках земли, и заметил, что "в наши храмы приходят не только представители тех народов, которые традиционно связаны с Русской православной церковью, приходит очень много людей, не принадлежащих к Русскому миру, которые очень интересуются православием, но не говорят на русском языке".

Книга "Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года" издана и на английском языке в сотрудничестве со Свято-Владимирской духовной семинарией в Нью-Йорке.