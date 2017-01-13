В белгородском селе двухлетняя девочка одна в тапочках ушла из детсада

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Белгородской области организовала проверку в связи с появившейся в СМИ информации о том, что двухлетняя девочка самостоятельно покинула помещение детского сада без верхней одежды и ушла домой.

"По данным СМИ, из детского сада "Аленушка" в селе Владимировка Ивнянского района 11 января ушел ребенок. Наши сотрудники оперативно отреагировали на эту информацию и в настоящее время находятся на месте, проверяя ее достоверность", - сообщила "Интерфаксу" представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина.

По ее словам, в детсаду будет проверено соблюдение требований федерального законодательства, предъявляемых к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Галина Пятых сообщила агентству, в среду около 16 часов маленькая девочка ушла из детского сада без верхней одежды и зимней обуви. В майке, колготках и резиновых тапочках она шла около километра до дома.

По данным метеослужбы, температура воздуха в тот день была - 5 градусов.

"Нужно тщательно изучить, есть ли в этом садике видеонаблюдение, ограждения, металлическая дверь с домофоном или кодовым замком. Также будет проверено, где находился в это время персонал, вахтер. Естественно, все виновные будут наказаны", - заверила Пятых.

"Тем не менее, родители ребенка не имеют претензий к детскому учреждению, и не будут подавать иск", - отметила детский омбудсмен.

По ее словам, администрация Ивнянского района создала рабочую группу, которая проводит проверку на месте.