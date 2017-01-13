ФАС задумалась об отмене индексации тарифов общественного транспорта в регионах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отменит решения региональных регуляторов, связанные с превышением тарифов общественного транспорта сверх установленного правительством уровня, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Будем сравнительный анализ проводить и увидим все выскакивающие за пределы инфляции (повышения тарифов - ИФ). В каждом случае будем разбираться. Если при этом будет нарушен закон, мы будем отменять такие решения региональных регуляторов",- сказал журналистам Артемьев в кулуарах Гайдаровского форума.