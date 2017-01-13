РЖД собрались сократить до 20 часов время в пути поездов Москва - Сочи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает в 2018 году сократить с нынешних 24 до 20 часов время в пути пассажирских поездов, курсирующих между Москвой и Сочи - после запуска в 2017 году так называемого "обхода Украины" и за счет вывода составов на скоростной "курский" ход.

"Все хотели бы доехать в Сочи быстрее, и мы это сделаем. Сделаем, в следующем году запуская 125-километровый участок Журавка - Миллерово в Воронежской и Белгородской областях, и выделяя ход на направлении Москва - Курск - Ростов-на-Дону и дальше на юг как пассажирский. Рассчитываем там сократить время в пути до Сочи до 20 часов. Это реально", - заявил старший вице-президент монополии Валентин Гапанович на одной из панельных сессий Гайдаровского форума в пятницу.

Топ-менеджер пояснил журналистам, что компания рассчитывает сделать "курский" ход "чисто пассажирским".

"Он и в советское время был ориентирован на пассажирское движение в сообщении с Украиной. Самый лучший ход - по нему можно ехать 160 км/ч, где-то и больше даже", - отметил он.

"В 2017 г. (ввод "обхода Украины" - ИФ) состоится точно. Обкатается - можно говорить о повышении скоростей. В 2018 году уже можно говорить о сокращении времени хода реально, по моим оценкам", - сказал топ-менеджер. При этом Гапанович добавил, что компания синхронизирует свои планы по пассажирскому сообщению с Сочи с программой развития краснодарского ж/д узла, обеспечивающей выход грузового движения к черноморским портам.

Кроме того, в ходе панельной сессии Гапанович заявил, что "Российские железные дороги" рассчитывают вместе с белорусскими коллегами поднять скорости движения на направлении Москва-Минск, также выделив его как пассажирское.

"Ну, а грузовые ходы, конечно, будут выделяться, потому, что они серьезно в отличие от Европы и Америки, сдерживают нас. У нас совмещенное движение, которое не дает развиваться в части повышения скоростей и доставки пассажиров в более короткие и комфортные сроки", - отметил топ-менеджер.