Госдума отказалась вводить акциз на чипсы и газировку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу отклонила законопроект, которым предлагалось ввести акциз на картофельные чипсы и сахаросодержащую газировку.

Соответствующий документ был подготовлен депутатом шестого созыва Госдумы Олегом Михеевым и внесен в нижнюю палату парламента в феврале 2016 года. ьЗаконопроект предусматривал введение акциза на уровне 12-13 рублей за 100 грамм картофельных чипсов и 15-16 рублей за литр газировки с сахаром.

"Законопроект предлагает внести в перечень подакцизных товаров чипсы картофельные и газированные напитки, якобы для улучшения здоровья граждан. Мы данный законопроект отклонили, поскольку здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса", - сообщил при рассмотрении документа на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам зампред комитета Леонид Симановский.