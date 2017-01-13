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В Петербурге задержали иностранца с 5 кг героина в пластиковых бутылках

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Санкт-Петербурге задержали преступника с около 5 кг героина, расфасованного в пластиковые бутылки, сообщил пресс-центр МВД РФ в пятницу.

"Сотрудниками ГУНК МВД России при содействии коллег ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Санкт-Петербурге задержан уроженец одной из стран ближнего зарубежья - участник организованной группы, специализирующейся на поставках и сбыте наркотических средств на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным МВД, у мужчины была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось около 5 кг высококонцентрированного героина, расфасованного в пластиковые бутылки. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Теги: Санкт-Петербург
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