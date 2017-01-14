Вооруженные преступники напали на закрытый химзавод в Красноуральске

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Неизвестные вооруженные люди попытались проникнуть на территорию Красноуральского химзавода и ранили охранников, сообщают местные СМИ.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил "Интерфаксу", что в ночь на пятницу неизвестные попытались проникнуть на территорию завода.

"Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление. Трое сотрудников ЧОП получили травмы различной степени тяжести, в том числе огнестрельные ранения", - уточнил он.

Трое пострадавших были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают необходимую медпомощь.

По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Вместе с тем Горелых опроверг данные некоторых СМИ о том, что на заводе хранится большое количество тротила. "Это не соответствующие действительности сведения. Предприятие уже давно находится в состоянии банкротства, оно не функционирует. Там отключено электричество и отопление. На территории предприятия размером 3 на 5 км взрывчатых веществ нет", - подчеркнул он.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. В первый раз ночью после поступления о случившемся в дежурную часть, второй раз утром в пятницу, чтобы детально изучить местность и собрать дополнительные вещдоки.

Расследование преступления находится на контроле у руководства регионального полицейского главка. "На причастность к нападению сыщики уголовного розыска отрабатывают ранее судимых лиц, неработающих тунеядцев, и склонных к такого рода противоправным деяниям", - добавил Горелых.