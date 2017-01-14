Девять человек пострадали в ДТП с автозаком на Ставрополье

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В аварии с участием автозака, грузовика и легковушки в Предгорном районе Ставропольского края пострадали девять человек, в том числе трое этапируемых, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Водитель автомобиля "Приора" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Вольво", который также отбросило на встречку, где он столкнулся со служебной автомашиной "ГАЗ" районного отдела МВД, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в больницу с травмами были госпитализированы трое водителей и шесть пассажиров.

По факту аварии проводится служебная проверка.