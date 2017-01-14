Лайнер Благовещенск-Пхукет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Икар", вылетевший из Благовещенска в Пхукет в субботу, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Это чартерный рейс. Он благополучно приземлился в 7:38 по Гринвичу (10:38 по Москве). Борт вернулся в аэропорт Благовещенск по техническим причинам. Причина сбоя сейчас устанавливается", - сообщил собеседник.

По его словам, пассажирами занимается авиакомпания "Икар".

По предварительным данным, самолет вернулся из-за неисправности в системе регулирования давления.