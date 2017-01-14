Роспотребнадзор призвал ввести регулирование использования электронных сигарет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выступает за введение регулирования использования электронных сигарет, поскольку в них есть как никотин, так и другие химические вещества, некоторые из которых токсичны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН) в частности "вейпов", в Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе сообщили, что раствор, который используется в электронных сигаретах, не только содержит опасный для человека никотин, но и другие химические вещества, некоторые из которых токсичны.

При этом на сегодняшний день продажа устройств для вейпинга не регулируется, из-за чего электронные сигареты популярны среди школьников и подростков, отмечают в ведомстве.