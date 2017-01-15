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В Подмосковье создадут новый заказник для сохранения редких птиц и бабочек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заказник "Попово болото и озеро", где можно встретить редких бабочек и найти краснокнижную морошку, создадут на площади 825 га в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

"На территории будущего заказника обнаружены семь видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе черный коршун и несколько видов бабочек. Объектом особой охраны станет также крупная популяция краснокнижной морошки на Поповом болоте", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заповедная территория сегодня подвергается сильному негативному воздействию: неконтролируемая рекреация, самовольные вырубки деревьев, езда на квадроциклах, с дачных участков в озеро сбрасываются неочищенные сточные воды.

"Поэтому режим особой охраны здесь необходимо ввести как можно быстрее", - заявляют в министерстве.

Там также сообщают, что в текущем году в регионе планируется создание еще 10 заказников и памятников природы.

2017 год в России указом главы государства объявлен Годом экологии. Цель - привлечь внимание к проблемным вопросам в экологической сфере.

Теги: Московская область
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