В Тамбовской области подростка заподозрили в убийстве родных

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Тамбовской области задержан 17-летний местный житель, который подозревается в убийстве своих родственников.

"В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Тамбовской области.

14 января в одном из домов рабочего поселка Сосновка были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с явными признаками насильственной смерти.

По версии следствия, рано утром 14 января подросток "на фоне складывающихся личных неприязненных отношений", вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим родственникам. Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также скончался.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).