Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Житель Ингушетии выстрелил в сына в ходе ссоры, после того, как обнаружил у него незаконно хранящееся оружие, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах в воскресенье.

"По предварительным данным, инцидент произошел в Назрани. Отец обнаружил у своего сына огнестрельное оружие и потребовал объяснений, заподозрив его в участии в незаконных вооруженных формированиях. В ходе ссоры отец выстрелил в сына. При доставлении в больницу он скончался", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, погибший - 1991 года рождения.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.