Часть района Ярославля осталась без воды из-за аварии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прорыв холодного водопровода в воскресенье оставил без воды часть Заволжского района Ярославля, сообщила "Интерфаксу" советник мэра Светлана Израйлева.
Диаметр прорыва составил 200 миллиметров. Его причиной стал гидроудар на сетях "Ярославльводоканала". Без холодного водоснабжения остались отдел полиции, общежитие и часть частного сектора. Власти организовали подвоз воды.
Коммунальная авария привела к затоплению проезжей части проспекта Авиаторов, движение по которому в настоящее время перекрыто. Движение должно быть восстановлено в ближайшее время после откачки воды. Подачу воды собираются наладить к утра понедельника.