Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей

По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательств

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Суд избрал в отношении заместителя начальника полиции Хабаровска, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает в понедельник краевое управление СКР.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое расследуется сотрудниками полиции. Он предложил за вознаграждение в размере 3 млн рублей не передавать в органы следствия новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении мужчины. Родственники сообщили о вымогательстве взятки в региональное управление ФСБ, и все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб.

Отмечается, что деньги полицейскому передавались в несколько этапов. 12 января,он был задержан после получении очередной части взятки в торговом центре.

Уголовное дело возбуждено и в отношении посредников (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.