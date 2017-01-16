ФССП обнародовала на сайте список легальных коллекторских агентств

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала на своем сайте перечень коллекторских агентств, на текущий момент в нем фигурирует 26 таких организаций.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФССП, по результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, "соответствующие сведения внесены в государственный реестр".

Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года, для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Нормативный акт был принят Госдумой 21 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

Положения закона не распространяются на долги по жилищно-коммунальным услугам, в том числе по водо-, тепло- и газоснабжению, электроэнергии и обращению с отходами. Исключения составят случаи, если взыскание таких долгов будет передано кредитной организации или профессиональному взыскателю.

Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составит 100 тыс. рублей.