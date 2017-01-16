В Чечне задержали около 60 связанных с ИГ боевиков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Около 60 боевиков и их пособников, связанных с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), были задержаны в результате спецоперации в Чеченской республике, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В ходе спецоперации в Чечне ликвидирован четыре боевика, еще порядка 60 задержаны", - сказал собеседник агентства.

"Вся сеть тесно связанного с ИГ бандподполья раскрыта", - заявил источник.

По словам собеседника "Интерфакса", масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, нескольких населённых пунктах Шалинского района, а также в Грозном.