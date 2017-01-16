Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации", сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", - говорится в тексте указа.

Этим же решением утратил силу указ президента РФ от 19 марта 1996 г. "Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, отмечают в Кремле.