Мигрантам в Челябинской области запретили водить такси и автобусы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление для компаний и предприятий о запрете на привлечение к работе мигрантов, трудящихся по патентам в сфере пассажирских перевозок, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Запрет устанавливается с 1 января 2017 года по отдельным видам экономической деятельности. Согласно постановлению, иностранные граждане не смогут работать в пассажирских перевозках внутригородского, пригородного и междугородного сообщений, уточняется в постановлении.

Кроме того, мигрантов запрещается привлекать на работу в службу такси, сказано в документе.