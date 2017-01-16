Новый указ привязал зарплаты глав ПФР и ФОМС к зарплатам их подчиненных

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий размер зарплаты председателей внебюджетных фондов с учетом уровня зарплаты их подчиненных.

Датированный 31 декабря 2016 года документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что условия оплаты труда председателя правления Пенсионного фонда РФ (ПФР), председателя Фонда социального страхования РФ (ФСС) и председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ".

Указ вступает в силу с 1 января этого года.